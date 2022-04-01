В Броварском районе много минований, Вышгородский – гуманитарная катастрофа, – глава ОВА
Российские оккупанты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении государственной границы Беларуси, но во многих районах напряженная ситуация
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
"Отмечается движение общих колонн техники разного количества российского врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), которые были угнаны российскими оккупантами во время временной оккупации территорий. Кроме того, враг осуществляет изъятие награбленного имущества", – говорится в сообщении.
По словам Павлюка, на временно оккупированных территориях российский враг продолжает свои противоправные действия, ущемляя передвижение мирных жителей, используя дома и квартиры местных жителей для размещения персонала, держа в заложниках местных жителей и активистов.
Наиболее опасными направлениями являются населенные пункты вдоль Житомирской трассы: Буча – Ворзель – Гостомель, Немишаево, Дмитровская община, Макаровская община и север Вышгородского района. Опасно также на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской общин.
В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском и Фастовском районах ситуация контролируемая и спокойная. Обстрелов не происходит, силы обороны в повышенной готовности.
В Бучанском районе ситуация напряженная, но контролируемая. Макаровская и Ирпенская общины находятся под контролем ВСУ. В Гостомельской общине враг покинул поселок, в Бучанской – окопался. В районе много разрушенной инфраструктуры.
В Броварском районе тоже много разрушений. В Барышевской, Калитянской и Великодымерской общинах много проходов.
В Иванковском, Дымерском и Полесском общинах Вышгородского района гуманитарная катастрофа. Город Славутич заблокирован.
- Ранее в Генштабе уже сообщали, что российские военные продолжают частично выходить из Киевской области в сторону Беларуси, но уносят с собой похищенное имущество украинцев. Мэр Броваров рассказал, что оккупанты полностью покинули город , однако блокпосты не разбирают.
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