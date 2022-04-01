В Броварском районе много минований, Вышгородский – гуманитарная катастрофа, – глава ОВА

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.



"Отмечается движение общих колонн техники разного количества российского врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), которые были угнаны российскими оккупантами во время временной оккупации территорий. Кроме того, враг осуществляет изъятие награбленного имущества", – говорится в сообщении.



По словам Павлюка, на временно оккупированных территориях российский враг продолжает свои противоправные действия, ущемляя передвижение мирных жителей, используя дома и квартиры местных жителей для размещения персонала, держа в заложниках местных жителей и активистов.



Наиболее опасными направлениями являются населенные пункты вдоль Житомирской трассы: Буча – Ворзель – Гостомель, Немишаево, Дмитровская община, Макаровская община и север Вышгородского района. Опасно также на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской общин.



В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском и Фастовском районах ситуация контролируемая и спокойная. Обстрелов не происходит, силы обороны в повышенной готовности.



В Бучанском районе ситуация напряженная, но контролируемая. Макаровская и Ирпенская общины находятся под контролем ВСУ. В Гостомельской общине враг покинул поселок, в Бучанской – окопался. В районе много разрушенной инфраструктуры.



В Броварском районе тоже много разрушений. В Барышевской, Калитянской и Великодымерской общинах много проходов.



В Иванковском, Дымерском и Полесском общинах Вышгородского района гуманитарная катастрофа. Город Славутич заблокирован.

Ранее в Генштабе уже сообщали, что российские военные продолжают частично выходить из Киевской области в сторону Беларуси, но уносят с собой похищенное имущество украинцев. Мэр Броваров рассказал, что оккупанты полностью покинули город , однако блокпосты не разбирают.