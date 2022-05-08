В Броварском районе Киевщины пиротехники обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500
В селе Броварского района Киевщины 7 мая пиротехники обнаружили и обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500
Об этом говорится в телеграме ГСЧС.
Пиротехники из разных регионов Украины каждый день очищали села Бервица и Перемога от российских боеприпасов.
"Среди прочего, достали и авиабомбу ФАБ-500. Вчера смертоносные находки уничтожили контролируемым подрывом", - отметили в ГСЧС.
- 20 апреля в Ирпене в районе военного госпиталя обезвредили сверхмощную авиабомбу.
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