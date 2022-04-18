В Броварах возобновили подачу воды и почти на 90% электроснабжения, - мэр

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.



"Почти 90% электроэнергии восстановлено, заработала подача воды и все канализационные насосные станции", - сказал он.

Он поблагодарил коммунальщиков за эффективную и качественную работу.

Утром 17 апреля окупанты нанесли ряд ударов по инфраструктуре Броварской общины в Киевской области.