В Броварах во время заседания исполкома присутствующим мужчинам и мэру вручили повестки
Во время заседания исполкома городского совета Броваров 31 января всем присутствующим мужчинам и городскому голове Игорю Сапожко вручили повестки. В общей сложности их получило 9 человек
Об этом сообщает " Трибуна – Бровары ".
Повести вручил заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц. Повестки должны получить еще 98 мужчин из Броварской ОТГ.
Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно - врачебной комиссии.
Сапожко отметил , что уже получал повестку раньше и ходил в военкомат, однако готов прийти снова, чтобы "выполнить то, что нужно государству".
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