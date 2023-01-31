В Броварах во время заседания исполкома присутствующим мужчинам и мэру вручили повестки

Об этом сообщает " Трибуна – Бровары ".

Повести вручил заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц. Повестки должны получить еще 98 мужчин из Броварской ОТГ.

Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно - врачебной комиссии.

Сапожко отметил , что уже получал повестку раньше и ходил в военкомат, однако готов прийти снова, чтобы "выполнить то, что нужно государству".

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