В Броварах разоблачили судью, который требовал $4 тыс. за "правильное решение вопроса"
Сотрудники правоохранительных органов разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области на коррупции
Об этом пишет Служба безопасности ( СБУ ), Национальное антикоррупционное бюро ( НАБУ ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура ( САП ).
Отмечается, что судья получил неправомерную выгоду от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие решения в его интересах. Сначала он получил часть неправомерной выгоды на сумму $1 тысячи за принятие решения о истребовании доказательств по этому делу. Еще $3 тысячи он получил за решение о взыскании долга в пользу истца.
Кроме этого, во время обысков у подозреваемого изъяли расфасованные в разные конверты $15 600.
Судьи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Оговорка: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 6 сентября Служба безопасности задержала четырех таможенных чиновников в Житомире, Львове и Одессе. Правоохранители подозревают его в коррупционных схемах.
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