В Броварах прострелили ноги нарушителю комендантского часа. Тот убегал от Теробороны и был в розыске, - СМИ
В центре Броваров бойцы одного из добровольческих формирований территориального общества (ДФТГ) открыли огонь по нарушителю комендантского часа
Об этом сообщили в Трибуне Бровары .
Сообщается, что событие произошло в ночь на 1 июля на бульваре Независимости. Члены местного ДФГО патрулировали центральную часть улицы и увидели группу лиц, которые во время комендантского часа в общественном месте распивали спиртные напитки. Во время проверки документов один из нарушителей начал убегать и не остановился по требованию представителя ДФОН. Поэтому представитель ДФГТ выстрелил в его сторону из автомата Калашникова и попал в ногу.
Впоследствии правоохранители выяснили, что "беглец" находился в розыске за кражу.
Как заявил изданию и.о. заместителя директора по медицинской части хирургического профиля ББКЛ Владимир Андриец, из-за огнестрельного ранения 34-летний пострадавший получил переломы бедра и голени. В настоящее время он находится в реанимационном отделении Броварской больницы.
Бойцу добровольческого формирования территориального общества объявили подозрение по ч. 2 ст. 15 ("Покушение на совершение уголовного преступления") и ч. 1 ст. 118 ("Покушение на совершение уголовного преступления") УК Украины.
"Он подозревается в законченном покушении на умышленное убийство с превышением мер по задержанию лица. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 118 УК Украины", - сообщили "Трибуне-Бровары" в Броварском районном управлении полиции. .
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