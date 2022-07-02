English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости В Броварах прострелили ноги нарушителю комендантского часа. Тот убегал от Теробороны и был в розыске, - СМИ

В Броварах прострелили ноги нарушителю комендантского часа. Тот убегал от Теробороны и был в розыске, - СМИ

2 июля, 2022 суббота
14:06
Новости

В центре Броваров бойцы одного из добровольческих формирований территориального общества (ДФТГ) открыли огонь по нарушителю комендантского часа

Об этом сообщили в Трибуне Бровары .

Сообщается, что событие произошло в ночь на 1 июля на бульваре Независимости. Члены местного ДФГО патрулировали центральную часть улицы и увидели группу лиц, которые во время комендантского часа в общественном месте распивали спиртные напитки. Во время проверки документов один из нарушителей начал убегать и не остановился по требованию представителя ДФОН. Поэтому представитель ДФГТ выстрелил в его сторону из автомата Калашникова и попал в ногу.

Впоследствии правоохранители выяснили, что "беглец" находился в розыске за кражу.

Как заявил изданию и.о. заместителя директора по медицинской части хирургического профиля ББКЛ Владимир Андриец, из-за огнестрельного ранения 34-летний пострадавший получил переломы бедра и голени. В настоящее время он находится в реанимационном отделении Броварской больницы.

Бойцу добровольческого формирования территориального общества объявили подозрение по ч. 2 ст. 15 ("Покушение на совершение уголовного преступления") и ч. 1 ст. 118 ("Покушение на совершение уголовного преступления") УК Украины.

"Он подозревается в законченном покушении на умышленное убийство с превышением мер по задержанию лица. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 118 УК Украины", - сообщили "Трибуне-Бровары" в Броварском районном управлении полиции. .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

комендантский час
Читайте также:
2 июля, 2022 суббота
"Добро пожаловать в ад!": The Washington Post опубликовал репортаж об использовании ВСУ систем HIMARS
29 июня, 2022 среда
Итальянская полиция задержала три гаубицы PzH 2000, которые, вероятно, направлялись в Украину
Путін
30 июня, 2022 четверг
Путин предупредил Финляндию и Швецию о развертывании сил НАТО
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.48
    Покупка 34.48
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.76
    Продажа 36.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
2 июля
15:16
На Донетчине россияне за сутки обстреляли 58 объектов, в том числе 43 дома, есть убиты и ранены
15:09
Обновлено
Российский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: 20 погибших идентифицировали, один человек остается пропавшим без вести, еще один - скончался в больнице
14:57
Румыния предложила помощь пострадавшим от ракетных ударов РФ по Одесской области
14:50
ДНР
Более 10 тыс. мариупольцев находятся в тюрьмах "ДНР", - горсовет
14:35
Украинские беженцы могут бесплатно вернуться домой из Италии
14:34
В Украине началась регистрация электронных кабинетов для выпускников 11-х классов
14:14
МИД Британии осудил эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях
14:05
Независимый медийный совет призвал власти открыто обсудить, доработать и принять новое законодательство о медиа
13:55
Тайсон сделал категорический прогноз на реванш Усик – Джошуа
13:51
В Мариуполе директор школы "сдавала" россиянам позиции ВСУ и заставляет учеников разбирать завалы
13:42
Путин может "нагнуть" Лукашенко на конфликт с Польшей или Литвой, - Климкин
13:41
За 10 минут до удара по Сергеевке последовал сигнал тревоги. Но из 9-этажки никто не вышел, - Енин
13:28
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба объяснил, почему Западу крайне важно сохранять поддержку Украины
13:28
Из-за угрозы со стороны Беларуси ужесточены проверки на блокпостах, - МВД
13:27
"Ну когда я еще человеку горло перережу?". Рашисты хвастаются перед родными зверствами в Украине
13:24
Шольц рассказал, когда Путин принял окончательное решение о нападении на Украину
13:18
Недалеко от российского консульства в Гданьске открыли сквер имени Героического Мариуполя
13:16
Власти РФ вынуждены любыми способами сдерживать девальвацию рубля из-за санкций, - Центр при СНБО
13:02
В Кременчуге семьям погибших от удара РФ по ТЦ "Амстор" выплатят по 100 тыс. грн
12:59
В Херсонской области захватчики обыскивают гаражи местных жителей, а урожай вывозят в Крым, - разведка
12:51
Сербия
Посол Украины призвал Сербию присоединиться к санкциям против РФ
12:48
"Более 100 Гб данных": на Черниговщине пограничники обнаружили диск с документами воинской части оккупантов
12:45
Эксклюзив
ВСУ держат Лисичанск и уничтожают личный состав противника, - Згурец
12:40
Укрпочта ищет таланты для эскиза почтовой марки "Мир – самая высокая ценность человечества!"
12:21
В правительстве Германии опасаются полного прекращения поставок газа из РФ, - СМИ
12:16
Артиллеристы показали, как из М-777 уничтожили российский склад в Запорожье
12:12
Спецподразделение Kraken ликвидировало вражеский штаб, позицию и артиллерию. Есть видео
12:06
На Востоке произошел сильный взрыв российского склада боеприпасов
12:05
В Киеве схватили директора школы, которая сдавала РФ позиции ВСУ за обещание сделать ее "министром образования"
11:58
Антониу Гутерреш
Усиленный войной в Украине глобальный кризис углубил неравенство между богатыми и бедными, - генсек ООН
11:53
Эксклюзив
Генеральная уборка Змеиного продолжается: ВСУ уничтожили скрытое скопление вражеской техники, - пресс-офицер Сил обороны Гуменюк
11:47
В Харьковской области россияне ранили 4 человека за сутки, обстреляли дома и детсад
11:25
Начальник генштаба РФ Герасимов проинспектировал воюющую в Украине группировку войск
11:22
На Донбассе ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс за $15 млн
11:18
Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии процитировал Путина из-за украинского борща
11:02
Цифровой тоталитаризм: Китай создаст самую большую в мире базу данных ДНК для отслеживания людей, - СМИ
10:58
На Запорожье оккупанты поссорились из-за награбленного и перестреляли друг друга
10:42
Полномасштабная война РФ против Украины: 344 ребенка погибли и более 640 ранены
10:37
Расмуссен рассказал об ошибке, которую НАТО допустила в отношении Украины
10:14
В Николаевской области россияне за сутки убили человека, обстреляли дома и порт
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV