В Броварах обнаружили схрон с боеприпасами

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По опасной находки сразу было сообщено в полицию.



Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили:

гранату Ф-1;

четыре гранаты РГД-5,

тротиловые шашки;

наручники;

гранату "ВОГ" и два запала "УЗРГМ";

988 патронов различного калибра;

магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт .;

детали к карабину Мосина и к автомату Калашникова.

"Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность, которая оставила взрывоопасные предметы и происхождения боеприпасов.



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