В Броварах обнаружили схрон с боеприпасами
В городе Бровары Киевской области на территории заброшенной постройки местный житель обнаружил две сумки с боеприсасамы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По опасной находки сразу было сообщено в полицию.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили:
- гранату Ф-1;
- четыре гранаты РГД-5,
- тротиловые шашки;
- наручники;
- гранату "ВОГ" и два запала "УЗРГМ";
- 988 патронов различного калибра;
- магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт .;
- детали к карабину Мосина и к автомату Калашникова.
"Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают личность, которая оставила взрывоопасные предметы и происхождения боеприпасов.
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