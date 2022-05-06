В Броварах на время военного положения запретили деятельность УПЦ (МП)
Броварской городской совет приостановил деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории громады во время военного положения
Об этом сообщил городской голова Игорь Сапожко в Facebook.
Он объяснил решение о приостановке деятельности УПЦ (МП).
"Это значит, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных громад УПЦ (МП) и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение собраний, митингов, шествий и все других массовых мероприятий. Срок действия запрета - на весь период военного положения" , – отметил Сапожко.
- Ранее конотопский городской голова Артем Семинихин сообщил, что подписал распоряжение о запрете деятельности Московского патриархата на территории всей Конотопской громады.
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