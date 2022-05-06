В Броварах на время военного положения запретили деятельность УПЦ (МП)

Об этом сообщил городской голова Игорь Сапожко в Facebook.

Он объяснил решение о приостановке деятельности УПЦ (МП).

"Это значит, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных громад УПЦ (МП) и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение собраний, митингов, шествий и все других массовых мероприятий. Срок действия запрета - на весь период военного положения" , – отметил Сапожко.

Ранее конотопский городской голова Артем Семинихин сообщил, что подписал распоряжение о запрете деятельности Московского патриархата на территории всей Конотопской громады.