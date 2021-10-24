В Броварах на макулатуру сдали порезанные Библии. Пункт приема готов выкупать их в 5 раз дороже, но целыми

Об этом у себя на фейсбуке написал владелец этого пункта Леонид Черепейник, передает Еспресо.TV .



"Пожалуйста, имейте совесть ... Я все понимаю: бедные люди, нам нужны деньги, но не таким образом! Когда мы получили 2500 кг (25000 штук) порнографических журналов или коллекцию секс-игрушек, я молчал. Но когда принесли порезанные Библии, слово Божие, мое сердце не выдержало", - рассказал предприниматель.







Пока неизвестно, кто порезал Библии до того, как их выбросили.



Леонид Черепейник призывает тех, кто хочет сдать Библию на макулатуру, не резать и не рвать ее.







Бизнесмен добавил, что выкупит ее в 5 раз дороже бумаги, если снова кто-то принесет христианское священное писание.





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