English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В британской разведке выдвинули свою версию ракетных ударов РФ по гражданским объектам

В британской разведке выдвинули свою версию ракетных ударов РФ по гражданским объектам

29 июня, 2022 среда
08:53
война с Россией

В разведке Великобритании считают, что россияне поражают гражданские объекты в Украине из-за нехватки высокоточного оружия и низкой квалификации своих военных

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке предположили, что ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге 27 июня мог поразить соседний инфраструктурный объект. Там отметили, что неточность российских ударов с дальних дистанций ранее привела к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожном вокзале Краматорска 9 апреля.

Однако российское командование не учитывает высокий уровень побочного ущерба, когда принимает решение о военной целесообразности для удара по цели.

"Почти наверняка Россия будет продолжать наносить удары, пытаясь помешать поставке оружия украинским военным на фронт. Дефицит в России современного высокоточного ударного оружия и профессиональные недостатки тех, кто планирует удары и наводит ракеты на цели, приведут к новым жертвам среди гражданского населения", - констатировали в британской разведке.

  • 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По состоянию на день 28 июня количество погибших выросло до 20 .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Военные новости
Читайте также:
28 июня, 2022 вторник
Лукашенко не контролирует собственное войско, - дипломат Бессмертный
На фото лидеры стран G7
26 июня, 2022 воскресенье
"Снимаем пиджаки или раздеваемся совсем?": лидеры G7 высмеяли Путина
26 июня, 2022 воскресенье
Сурков обманул Путина, Козак не выполнил задание, а Кириенко готов быть альтер-эго Путина, - общественный деятель Невзлин
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.28
    Покупка 34.28
    Продажа 35.17
  • EUR
    Покупка 35.83
    Продажа 37.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
29 июня
09:29
Инфографика
Курс валют 28 июня: евро подскочил в цене
09:19
Укрзализныця
УЗ назначила эвакуационный поезд из Покровска во Львов на 29 июня
09:06
Оккупанты обстреляли Николаевщину: повреждены дома, загорелись зерновые склады
08:47
Правительственная программа компенсации работодателям зарплат позволила трудоустроить 6,1 тыс. переселенцев
08:43
В Днепропетровской области россияне обстреляли две общины, оставив без света часть села
08:37
Обновлено
николаев
Россияне попали в многоэтажку Николаева: есть погибшие
08:23
Газпромбанк
Кулеба требует отключить от SWIFT банк, через который получают зарплату оккупанты
08:14
Оккупанты обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами: ранены более 20 человек
07:58
В Беларуси проведут военные собрания: сосредоточатся на формировании стрелковых батальонов, - Генштаб
07:46
В Днепре обнаружили погибших под завалами уничтоженного россиянами предприятия
07:40
ВСУ нанесли оккупантам большие потери в Северодонецке и могут применить похожую тактику в Лисичанске, - ISW
07:23
Оккупанты закрепляются в части Клинового и развернули "грады" у границы Украины, - Генштаб ВСУ
07:13
Киевлян предупредили о грозе 29 июня
06:42
Франция передала Украине медицинское оборудование для экстренной помощи
06:04
США
Компаниям РФ и Китая ограничен доступ к американским технологиям и товарам
05:47
Ключевой футболист отказался уходить из "Динамо" в США бесплатно
05:27
Канада
Украина получит от Канады кредит на $150 млн
04:41
Вражеский беспилотник дважды сбросил взрывное устройство на Сумщину
03:48
Роман Зозуля
Шутам и рабам не понять, что такое свобода и право выбора, - футболист Зозуля
03:15
Украинская авиация нанесла 5 ударов по оккупантам на Юге
02:45
Стало известно, какую сумму "Барселона" готова заплатить за Левандовского
02:18
сирена
ОК "Юг": в нашем регионе сигналы тревоги – это предупреждение об опасности как с неба, так и с моря, и с суши
01:40
Впервые с 2008 года во второй круг Уимблдона вышли сразу три украинок
01:14
Лавров
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 июня
00:56
Борис Джонсон
Джонсон назвал агрессивность Путина "токсической маскулинностью", а вторжение в Украину "мачо-войной"
00:50
Никто из них не сможет избежать ответственности: Зеленский пригрозил террористам, обстреливающим Украину
00:35
Члены Совета Безопасности ООН решительно осудили ракетные удары России по мирным городам Украины
00:24
О чем договорились Турция, Швеция и Финляндия перед вступлением скандинавских стран в НАТО
00:20
Зеленский: Россия выпустила по Украине 2811 ракет
00:12
В Шотландии планируют повторить референдум о независимости от Великобритании. Названа дата
2022, вторник
28 июня
23:52
Минобороны России "анонсировало" химическую атаку на Одесщине
23:36
Аналитика
Сергей Згурец
HIMARS дарят рашистам фестивали огня. Колонка Сергея Згурца
23:30
Зеленский призвал признать действия РФ в Украине террористическими и лишить страну-агрессора членства в ООН
23:29
Украина будет убеждать партнеров, чтобы они признали Россию государством-спонсором терроризма, — Шмигаль
23:06
Виталий Портников
Путин – шовинист, он делает все для уничтожения культур народов России и растворения их среди россиян, - Портников
22:55
"Наши отношения с мужем на паузе": Елена Зеленская в интервью CNN рассказала, как ее семья переживает войну
22:41
Существует очень реальная опасность, что Россия набросится на Европу, — министр обороны Великобритании
22:20
Украина, США и Великобритания создают группу для координации обеспечения ВСУ
22:18
Более полусотни человек погибли из-за пожара в колумбийской тюрьме
22:17
В Днепропетровской области разоблачили организаторов нарковечеринок во время комендантского часа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV