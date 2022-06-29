Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке предположили, что ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге 27 июня мог поразить соседний инфраструктурный объект. Там отметили, что неточность российских ударов с дальних дистанций ранее привела к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожном вокзале Краматорска 9 апреля.

Однако российское командование не учитывает высокий уровень побочного ущерба, когда принимает решение о военной целесообразности для удара по цели.

"Почти наверняка Россия будет продолжать наносить удары, пытаясь помешать поставке оружия украинским военным на фронт. Дефицит в России современного высокоточного ударного оружия и профессиональные недостатки тех, кто планирует удары и наводит ракеты на цели, приведут к новым жертвам среди гражданского населения", - констатировали в британской разведке.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По состоянию на день 28 июня количество погибших выросло до 20 .

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