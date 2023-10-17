В британской разведке считают, что наступление россиян на Авдеевку будет самым масштабным с начала года
Авдеевка является серьезным препятствием для РФ, желающей оккупировать Донецкую область в ее административных пределах. Поэтому наступление на город будет едва ли не самым масштабным
Об этом сообщили в британской разведке.
Там отметили, что россияне попытаются оцепить Авдеевку силами нескольких бронетанковых батальонов.
"Вероятно, это будет самая значительная наступательная операция, сделанная Россией, по меньшей мере, с января 2023 года", - говорится в сообщении.
При этом Силы обороны Украины сдерживают наступление россиян, а последние теряют тяжелую технику и личный состав.
"Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все маловероятнее в краткосрочной перспективе", - отмечают в британской разведке.
- Генштаб ВСУ в вечерней сводке 16 октября сообщил , что кафиры безуспешно штурмовали позиции украинских военных на Авдеевском направлении.
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