В британской разведке считают, что наступление россиян на Авдеевку будет самым масштабным с начала года

Об этом сообщили в британской разведке.

Там отметили, что россияне попытаются оцепить Авдеевку силами нескольких бронетанковых батальонов.

"Вероятно, это будет самая значительная наступательная операция, сделанная Россией, по меньшей мере, с января 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом Силы обороны Украины сдерживают наступление россиян, а последние теряют тяжелую технику и личный состав.

"Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все маловероятнее в краткосрочной перспективе", - отмечают в британской разведке.