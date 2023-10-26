В британской разведке рассказали, какую помощь для войны может получить КНДР от России
Россия и Северная Корея формируют пакет помощи, который КНДР получит за боеприпасы, поставленные РФ для войны против Украины
Об этом пишет министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что северокорейские боеприпасы уже были доставлены в военные склады на западе России, несмотря на отрицание этой информации.
"Если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы военных отгрузок (более 1 000 контейнеров в течение последних нескольких недель), то она будет на пути стать одним из важнейших зарубежных поставщиков оружия для России наряду с Ираном и Белорусью", - отметили в разведке.
По мнению британской разведки, пока неясно, что именно РФ согласилась предоставить Северной Корее, маловероятно, что полный пакет уже окончательно сформирован. Вероятно, это была одна из главных тем обсуждения во время недавних визитов российских чиновников высшего уровня в Северную Корею.
Вероятно, пакет будет включать финансовую компенсацию, другую экономическую поддержку, оказание военных технологий и сотрудничество в других высокотехнологичных отраслях, таких как космос.
- Северная Корея поставляет России военную технику и боеприпасы, Пхеньян может получить технологии ядерных и баллистических ракет.
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