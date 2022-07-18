Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях Юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. В Мелитополе россияне также ужесточают меры безопасности.

В разведке Британии констатировали, что украинские силы оказывают давление на российскую оборону в Херсонской области уже более месяца, и последние политические заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о предстоящих наступательных операциях, чтобы вытеснить Россию с территорий, которые она сейчас контролирует.

"Российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступательные действия, на требования, выдвигаемые министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также на атаки, которые Украина предпринимает против командных пунктов, логистических узлов и сосредоточения войск. Учитывая давление на российскую живую силу, усиление Юга в то время, как идет борьба за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", - пришли к выводу в британской разведке.

16 июля Сергей Шойгу дал указание наращивать действия группировок РФ по всем направлениям.

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