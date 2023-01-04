Об этом говорится в отчете британской разведки.

В разведке напомнили, что 31 декабря 2022 года Украина нанесла удар по зданию ПТУ в оккупированном городе Макеевка Донецкой области, в результате чего погибли чуть менее сотни россиян.

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что боеприпасы хранились рядом с размещением войск, которые взорвались во время удара, вызвав вторичные взрывы", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, здание располагалось всего в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, одного из самых ожесточенных районов конфликта.

"Российские военные имеют опыт опасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России", - подчеркнули в британской разведке.

За сутки 3 января Россия потеряла в Украине 720 военных, 3 беспилотника и систему ПВО.

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