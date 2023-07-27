В британской разведке объяснили роль российских вертолетов Ka-52M на фронте

Так считают в министерстве обороны Великобритании.

Отмечается, что Россия, вероятно, потеряла около 40 вертолетов Ка-52 после вторжения, однако этот тип также дорого обошелся Украине.

По данным разведки, недавно РФ усилила свои силы на юге небольшим количеством новых вариантов Ка-52М: очень модифицированным вертолетом, созданным по опыту в Сирии.

"Еще одно ключевое улучшение парка Ka-52 – интеграция новой противотанковой ракеты LMUR с дальностью примерно 15 км. Экипажи быстро используют возможности запуска этих ракет за пределами зоны действия украинских систем ПВО", – говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что доказательства использования варианта M в Украине содержат фотографии, опубликованные в социальных сетях, где экипаж позируют рядом с новым вертолетом.