В британской разведке объяснили роль российских вертолетов Ka-52M на фронте
У российских террористов одной из сильнейших систем вооружения в Запорожской области ударный вертолет Ка-52, который они хорошо модифицировали
Так считают в министерстве обороны Великобритании.
Отмечается, что Россия, вероятно, потеряла около 40 вертолетов Ка-52 после вторжения, однако этот тип также дорого обошелся Украине.
По данным разведки, недавно РФ усилила свои силы на юге небольшим количеством новых вариантов Ка-52М: очень модифицированным вертолетом, созданным по опыту в Сирии.
"Еще одно ключевое улучшение парка Ka-52 – интеграция новой противотанковой ракеты LMUR с дальностью примерно 15 км. Экипажи быстро используют возможности запуска этих ракет за пределами зоны действия украинских систем ПВО", – говорится в сообщении.
Также в разведке отметили, что доказательства использования варианта M в Украине содержат фотографии, опубликованные в социальных сетях, где экипаж позируют рядом с новым вертолетом.
- Утром 25 июля воины 38-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали вертолет Ка-52 армии врага.
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