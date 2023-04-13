Об этом свидетельствуют данные британской разведки, которые министерство обороны Великобритании опубликовало в Twitter .

В разведке напомнили, что официальной причиной отмены парадов в оккупированном Крыму , в российских Белгороде и Курске власти назвали проблемы с безопасностью вблизи границы.

Как отмечается в своде, некоторые российские города, расположенные дальше Украины, подтвердили, что планируют провести празднование так называемого дня победы.

По данным британской разведки, разные подходы подчеркивают деликатную коммуникационную проблему для Кремля. Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

Власти не хотят вызвать излишнюю тревогу у россиян, чтобы они не осознали, насколько провальна так называемая спецоперация в Украине.

"Чествование павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", - отмечают в минобороны Британии.