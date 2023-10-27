В британской разведке объяснили, почему россияне взяли паузу в ракетных обстрелах Украины
Флот дальней авиации тяжелых бомбардировщиков Военно-воздушных сил России не наносил ударов крылатыми ракетами по Украине более месяца
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Это самый длинный перерыв с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По словам разведки, в то время как Россия все еще может использовать другие ударные возможности, дальняя авиация была основным методом для точных ударов. России вероятно нужно было снизить частоту своих ударов, чтобы пополнить запас крылатых ракет Х-101/Х-102.
"Россия, вероятно, использует любые недавно изготовленные боеприпасы дальней авиации для ударов по украинской энергетической инфраструктуре в течение зимы. Также оккупанты будут продолжать односторонние атаки беспилотниками, разработанными в Иране", - добавили в разведке.
- Ранее британская разведка российская армия накапливает ракеты для массированных ударов зимой по критической инфраструктуре Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное