В британской разведке объяснили, почему россияне взяли паузу в ракетных обстрелах Украины

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Это самый длинный перерыв с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам разведки, в то время как Россия все еще может использовать другие ударные возможности, дальняя авиация была основным методом для точных ударов. России вероятно нужно было снизить частоту своих ударов, чтобы пополнить запас крылатых ракет Х-101/Х-102.

"Россия, вероятно, использует любые недавно изготовленные боеприпасы дальней авиации для ударов по украинской энергетической инфраструктуре в течение зимы. Также оккупанты будут продолжать односторонние атаки беспилотниками, разработанными в Иране", - добавили в разведке.