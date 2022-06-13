Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

В британской разведке считают, что в ближайшие месяцы операции по переправе через реки будут одними из важнейших факторов в ходе войны. Это объясняется тем, что ключевой центральный сектор российской линии фронта в 90 км в ширину на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Чтобы добиться успеха в текущей оперативной фазе наступления на Донбасс, России придется либо завершить амбициозные фланговые действия, либо совершить штурм переправы через реку. Украинским силам часто удавалось взрывать мосты перед отступлением, тогда как Россия пыталась создать сложную координацию для масштабного перехода через реку под обстрелами", - подытожили в британской разведке.

26 мая вражеская понтонная переправа через Северский Донец была уничтожена гаубицами М777.

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