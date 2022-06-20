Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По выводам британской разведки, российские ВВС показали низкие результаты в Украине. Их неспособность последовательно обеспечить контроль над небом является одним из важнейших факторов очень ограниченных успехов российской кампании. Оккупанты не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют в опасном стиле, редко проникая за линию столкновения.

Некоторые из основных причин этих проблем перекликаются с причинами неудач русских сухопутных войск. В течение многих лет большая часть российской воздушной боевой подготовки, скорее всего, была ориентирована на то, чтобы произвести впечатление на высших должностных лиц.

"Несмотря на то, что Россия имеет впечатляющий список относительно современных боевых самолетов, ВВС не смогли развить институционную культуру и навыки, необходимые пилотам для ведения современной воздушной кампании в западном стиле. Это привело к тому, что на истощаемые сухопутные войска приходится больше, чем планировалось, погрузка, как и на крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, заканчиваются", - констатировали в британской разведке.

По состоянию на 20 июня украинские военные уничтожили 216 российских самолетов и 181 вертолет.

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