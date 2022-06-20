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В британской разведке объяснили, почему авиация РФ не достигла владычества в небе над Украиной

20 июня, 2022 понедельник
09:44
война с Россией

Российские военно-воздушные силы не смогли установить в ходе войны против Украины контроль в воздухе из-за недостаточно высокой квалификации пилотов

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По выводам британской разведки, российские ВВС показали низкие результаты в Украине. Их неспособность последовательно обеспечить контроль над небом является одним из важнейших факторов очень ограниченных успехов российской кампании. Оккупанты не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют в опасном стиле, редко проникая за линию столкновения.

Некоторые из основных причин этих проблем перекликаются с причинами неудач русских сухопутных войск. В течение многих лет большая часть российской воздушной боевой подготовки, скорее всего, была ориентирована на то, чтобы произвести впечатление на высших должностных лиц.

"Несмотря на то, что Россия имеет впечатляющий список относительно современных боевых самолетов, ВВС не смогли развить институционную культуру и навыки, необходимые пилотам для ведения современной воздушной кампании в западном стиле. Это привело к тому, что на истощаемые сухопутные войска приходится больше, чем планировалось, погрузка, как и на крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, заканчиваются", - констатировали в британской разведке.

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авиация
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