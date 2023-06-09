В британской разведке назвали вероятное условие России для продления зернового соглашения
Вероятно, Россия замедляет работу "зернового коридора", чтобы добиться уступок по возобновлению работы трубопровода Тольятти-Одесса
Об этом информирует минобороны Великобритании.
Отмечают, что Черноморская зерновая инициатива 17 мая 2023 была проведена на 60 дней. Несмотря на это, Россия продолжает препятствовать экспорту зерна: она намеренно замедляет проверки некоторых судов и активно их блокирует. Так, по данным британской разведки, сейчас в день проверяют только одно-два судна, тогда как осенью 2022 года их количество достигало шести-восьми.
"Россия, вероятно, пытается добиться уступок по возобновлению работы трубопровода Тольятти-Одесса, экспортирующего аммиак из России через Украину через Одессу", - говорится в сообщении.
Добавляют, что в последние дни трубопровод получил повреждения, что затрудняет текущую ситуацию.
В разведке также предположили, что Россия продолжит так выражать и препятствовать работе Черноморской инициативы за несколько недель до конечного срока продления соглашения 16 июля 2023 года.
Что известно о зерновом соглашении
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи квадратных километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.
4 июня российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в том числе РФ, проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время.
5 июня заместитель министра внешних дел РФ Сергей Вершинин заявил , что не видят перспектив продления "зернового соглашения".
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