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В британской разведке назвали вероятное условие России для продления зернового соглашения

9 июня, 2023 пятница
10:17
Экономика

Вероятно, Россия замедляет работу "зернового коридора", чтобы добиться уступок по возобновлению работы трубопровода Тольятти-Одесса

Об этом информирует минобороны Великобритании.

Отмечают, что Черноморская зерновая инициатива 17 мая 2023 была проведена на 60 дней. Несмотря на это, Россия продолжает препятствовать экспорту зерна: она намеренно замедляет проверки некоторых судов и активно их блокирует. Так, по данным британской разведки, сейчас в день проверяют только одно-два судна, тогда как осенью 2022 года их количество достигало шести-восьми.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок по возобновлению работы трубопровода Тольятти-Одесса, экспортирующего аммиак из России через Украину через Одессу", - говорится в сообщении.

Добавляют, что в последние дни трубопровод получил повреждения, что затрудняет текущую ситуацию.

В разведке также предположили, что Россия продолжит так выражать и препятствовать работе Черноморской инициативы за несколько недель до конечного срока продления соглашения 16 июля 2023 года.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи квадратных километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

4 июня российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в том числе РФ, проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время.

5 июня заместитель министра внешних дел РФ Сергей Вершинин заявил , что не видят перспектив продления "зернового соглашения".

Мир
Украина
Россия
Турция
зерно
Война с Россией
Великобритания
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