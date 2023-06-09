В британской разведке назвали вероятное условие России для продления зернового соглашения

Об этом информирует минобороны Великобритании.

Отмечают, что Черноморская зерновая инициатива 17 мая 2023 была проведена на 60 дней. Несмотря на это, Россия продолжает препятствовать экспорту зерна: она намеренно замедляет проверки некоторых судов и активно их блокирует. Так, по данным британской разведки, сейчас в день проверяют только одно-два судна, тогда как осенью 2022 года их количество достигало шести-восьми.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок по возобновлению работы трубопровода Тольятти-Одесса, экспортирующего аммиак из России через Украину через Одессу", - говорится в сообщении.

Добавляют, что в последние дни трубопровод получил повреждения, что затрудняет текущую ситуацию.

В разведке также предположили, что Россия продолжит так выражать и препятствовать работе Черноморской инициативы за несколько недель до конечного срока продления соглашения 16 июля 2023 года.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи квадратных километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

4 июня российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в том числе РФ, проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время.

5 июня заместитель министра внешних дел РФ Сергей Вершинин заявил , что не видят перспектив продления "зернового соглашения".