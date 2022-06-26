Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке констатируют, что украинские войска отошли со своих оборонительных позиций в Северодонецке.

"В апреле 2022 года Россия пересмотрела свой ближайший план кампании по оккупации большей части Украины на более целенаправленное наступление на Донбассе. Захват города Россией является значительным достижением в рамках этой уменьшенной цели. Город был крупным промышленным центром и занимает стратегическое положение на реке Северский Донец", – отметили в разведке.

Британские военные подчеркнули, что это лишь одна из нескольких сложных целей, которые нужно достичь России, чтобы оккупировать весь Донбасс. Среди них продвижение в главный центр Краматорска и обеспечение основных путей поставки в Донецк.

25 июня руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк заявил, что россияне полностью оккупировали город .

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