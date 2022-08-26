В британской разведке назвали причину, почему остановилось наступление россиян на территории Украины

Такую информацию опубликовало в твиттере министерство обороны Великобритании.

Министр обороны России Шойгу 24 августа заявил Шанхайской организации сотрудничества, что российские войска умышленно замедляют темпы "спецоперации". Он обосновал это "необходимостью уменьшения потерь среди гражданских".

По мнению британской разведки, это высказывание является дезинформацией. Они считают, что настоящие причины остановки наступления в Украине – недостаточная военная эффективность российской армии и мощное украинское сопротивление, на которое не рассчитывало руководство РФ.

Поскольку российские войска, действующие на территории Украины, неоднократно замедляли темп своего продвижения, велика вероятность того, что Шойгу и Путин уволили по меньшей мере шесть генералов.

Разведка добавляет, что во время выступления Шойгу в Шанхайской организации сотрудничества российская баллистическая ракета малой дальности "Искандер" попала в поезд в населенном пункте Чаплино. В результате удара по меньшей мере двое детей погибли. По мнению разведки, это свидетельствует о том, что Россия готова нанести любой побочный ущерб, когда возникает необходимость ракетных ударов.

24 августа Шойгу рассказал , что российская "спецоперация" замедлилась и длится уже полгода из-за "необходимости уменьшения потерь среди гражданских".

24 августа российские оккупационные войска обстреляли железнодорожную станцию в поселке Чаплино. Погибли по меньшей мере 22 человека. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до 25 человек, четверо из которых – дети.

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