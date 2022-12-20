В британской разведке назвали настоящую цель встречи Путина с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным
Российский диктатор Владимир Путин устроил показательную встречу с высшим военным командованием РФ, чтобы предотвратить вину за военные неудачи в Украине
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 16 декабря Владимир Путин посетил объединенный штаб вооруженных сил РФ и встретился с высшим военным командованием. В частности, с начальником генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. Он выслушал предложения по следующим шагам в войне против Украины. А одним из выступавших с докладом был командующий группировкой войск РФ в Украине Сергей Суровикин.
"Этой организованной встречей Путин, вероятно, преследовал цель продемонстрировать коллективную ответственность за "специальную военную операцию", как называют в РФ войну против Украины. Мероприятие вероятно, имело целью отвести от Путина ответственность за военную неудачу, большое количество погибших российских военных в Украине и рост общественного недовольства в России", - пришли к выводу в разведке Британии.
Там добавили, что также телевизионная картинка была призвана развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова.
- 18 декабря в Институте изучения войны предположили, что в Кремле публично показали встречу Владимира Путина с высшим военным руководством , чтобы спасти имидж российского диктатора и минобороны.
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