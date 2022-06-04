Об этом сообщает Министерство обороны Британии в twitter .

"Совместное применение авиационных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором последних тактических успехов России в регионе. Распространенное использование неуправляемых боеприпасов привело к повсеместному разрушению населенных пунктов на Донбассе и привело к жертвам среди мирного населения", - отметили в британской разведке.

В то же время, британцы пришли к выводу, что неспособность России подавить и уничтожить украинские стратегические системы противовоздушной обороны в первые дни вторжения, ограничивала ее способность оказывать тактическую воздушную поддержку наземным маневрам, что способствовало провалу продвижения на Киев.

Поэтому российская воздушная деятельность в основном ограничивалась ударами в глубину с использованием крылатых ракет воздушного и надводного запуска, чтобы воспрепятствовать перемещению украинского подкрепления и запасов.

"Однако сами по себе эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных управляемых ракет существенно иссякли", - пришли к выводу в разведке.

25 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что российские кафиры вынуждены активнее использовать авиацию для ударов по критически важным объектам из-за нехватки высокоточного оружия.

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