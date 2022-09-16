Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в твиттере.

По данным разведки, ПИК Вагнера, по меньшей мере, с июля проводит вербовку российских заключенных на войну в Украине. Им обещают смягчение наказания.

Недавно процесс вербовки ускорился. На опубликованном видео владелец ПИК Вагнера Евгений Пригожин отмечает то, что ему нужны люди для десантно-штурмовых подразделений.

Одновременно с этим российские военные академии сокращают сроки обучения курсантов и ускоряют их выпуск. По всей вероятности, их также планируют привлечь к войне в Украине.

Эти два факта свидетельствуют о том, что наиболее критическими недостатками во время кризиса комплектования армии России сейчас являются, вероятно, боевая пехота и младшие командиры, отмечает британская разведка.

Ранее появилось видео , на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных в ПИК Вагнера. Позже Пригожин признал, что лично призывает узников воевать.