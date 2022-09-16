В британской разведке назвали две острые проблемы армейцев РФ на украинской территории
По словам британской разведки, в России наблюдается острая нехватка рабочей силы для войны в Украине
Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в твиттере.
По данным разведки, ПИК Вагнера, по меньшей мере, с июля проводит вербовку российских заключенных на войну в Украине. Им обещают смягчение наказания.
Недавно процесс вербовки ускорился. На опубликованном видео владелец ПИК Вагнера Евгений Пригожин отмечает то, что ему нужны люди для десантно-штурмовых подразделений.
Одновременно с этим российские военные академии сокращают сроки обучения курсантов и ускоряют их выпуск. По всей вероятности, их также планируют привлечь к войне в Украине.
Эти два факта свидетельствуют о том, что наиболее критическими недостатками во время кризиса комплектования армии России сейчас являются, вероятно, боевая пехота и младшие командиры, отмечает британская разведка.
- Ранее появилось видео , на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных в ПИК Вагнера. Позже Пригожин признал, что лично призывает узников воевать.
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