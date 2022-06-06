В британском парламенте началось голосование за вотум недоверия Джонсону
Депутаты Консервативной партии начали тайное голосование, которое определит, останется ли Борис Джонсон премьер-министром Британии
Об этом сообщает BBC.
В сообщении говорится, что депутаты выстроились в очередь в парламентском здании, чтобы решить судьбу премьер-министра. Среди других замечены министр иностранных дел Лиз Трасс, глава министерства транспорта Грант Шаппс и министр культуры Надин Доррис.
Сообщают также, что вице-премьер Доминик Рааб проголосовал вне очереди.
Депутаты должны определиться с вотумом доверия/недоверия Борису Джонсону до 23 часов по Киеву.
141 депутат публично заявил, что поддержит партийного лидера, а значит, проголосуют за то, чтобы Джонсон остался в должности премьера.
Чтобы сохранить должность, Джонсон должен получить поддержку не менее 180 консерваторов.
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- 5 июня Sunday Times сообщила, что Консервативная партия Великобритании может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.
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