Об этом сообщает BBC.

В сообщении говорится, что депутаты выстроились в очередь в парламентском здании, чтобы решить судьбу премьер-министра. Среди других замечены министр иностранных дел Лиз Трасс, глава министерства транспорта Грант Шаппс и министр культуры Надин Доррис.

Сообщают также, что вице-премьер Доминик Рааб проголосовал вне очереди.

Депутаты должны определиться с вотумом доверия/недоверия Борису Джонсону до 23 часов по Киеву.

141 депутат публично заявил, что поддержит партийного лидера, а значит, проголосуют за то, чтобы Джонсон остался в должности премьера.

Чтобы сохранить должность, Джонсон должен получить поддержку не менее 180 консерваторов.

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5 июня Sunday Times сообщила, что Консервативная партия Великобритании может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.

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