В британском Национальном фонде попросили фанатов "Гарри Поттера" не приносить носки на "могилу Добби"
"Могила" Добби находится на пляже Фрешвотер-Вест, и каждый год тысячи поклонников приезжают туда, чтобы почтить память эльфа, подарив ему носок. В британском Национальном фонде попросили этого больше не делать, поскольку это почти привело к экологической катастрофе
Об этом пишет The Washington Post.
Фрешвотер-Вест – пляж, на котором по сюжету киносаги "Гарри Поттер" был похоронен эльф Добби. По сюжету фильмов, Добби получил свободу благодаря подаренному носку, поэтому именно этот предмет одежды верные фанаты выбрали в качестве подношения любимому герою.
По данным National Trast, природоохранной благотворительной организации, которая занимается историческими и экологическими достопримечательностями, ежегодно около 75 000 человек стекаются на пляж, принося подарок для Добби, что почти привело к экологической катастрофе.
"Такие предметы как носки, сувениры и куски краски с окрашенной гальки, могут попасть в морскую среду и пищевую цепь животных и поставить под угрозу дикую природу", — говорится в заявлении благотворительной организации.
Уэльские чиновники говорят, что за 12 лет с выхода фильма колоссальная коллекция носков и разрисованной гальки вызвала экологические проблемы в регионе. Опасаясь, что экосистема пляжа может пострадать, экологи даже рассматривали возможность снести мемориал. Но после некоторых размышлений на прошлой неделе было принято решение сохранить могилу – с оговоркой, чтобы фанаты больше не оставлять подарков для убитого эльфа.
"Трест просит посетителей делать только фотографии во время посещения мемориала, чтобы помочь защитить более широкий ландшафт", - заявляет природоохранная организация в пресс-релизе.
- 14 октября скончался шотландский актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида в сериале о Гарри Поттере. Актера не стало на 73-м году жизни.
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