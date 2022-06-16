В британском Корнуолле ввели бесплатный проезд для беженцев из Украины

Об этом пишет BBC.

Местные автобусные компании объединились с советом Корнуолла, чтобы помочь беженцам обосноваться в округе. В настоящее время автобус используется на активных маршрутах, на борту есть станция пожертвований для желающих оставить наличные.

Саймон Гофф, руководитель компании First South West, сказал: "Возможность путешествовать по территории будет важной для украинских беженцев, и мы всей душой поддерживаем эту инициативу бесплатной возможности перемещения".

3 июня The Guardian подсчитали, что Британия принимает меньше беженцев из Украины "на душу населения", чем большинство стран Европы.

12 июня BBC рассказывало о небольшой деревне в Британии, что приютила

более 30 украинских беженцев. Так жители села хотят вдохновить другие общины открыть свои двери и подумать о спонсировании беженцев, нуждающихся в жилье.

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