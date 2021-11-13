В британском генштабе предупредили о самом большом за последние десятилетия риске войны Запада с Россией
Начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер заявил, что риск войны между Россией и Западом является самым большим за последние десятилетия.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, сейчас существует самый большой за последние десятилетия риск просчета, который может привести к войне между Россией и Западом. Генерал Картер обратил внимание на готовность авторитарных оппонентов использовать любые средства, включая мигрантов, цен на газ, прокси-силы или кибератаки для достижения своих целей на международной арене.
Он добавил, что традиционные дипломатические инструменты и механизмы, доступные во время холодной войны и эпохи однополярного доминирования США, исчезли, и есть больший риск, что эскалация может привести к просчетам.
Заявления генерала Ника Картера обнародованы на фоне высокого напряжения на границе Польши с Беларусью, где тысячи мигрантов концентрируются с намерением прорваться на запад.
- Напомним, 13 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении разместить на границе с Украиной российские ракетные комплексы "Искандер".
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