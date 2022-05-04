В Британии злоумышленники использовали правительственную программу для украинских беженцев с целью мошенничества и домогательств, - BBC News
В Соединенном Королевстве действует правительственная программа "Дома для Украины", по которой британцы официально могут предложить украинцам жилье на 6 месяцев, однако она провалила проверки безопасности
Об этом рассказали в BBC News.
"Потенциально опасные мужчины используют британскую схему для размещения украинских беженцев, чтобы связаться с беззащитными женщинами", - говорится в сообщении.
В марте правительство объявило, что схема "Дома для Украины" позволит любому принимать семью или лицо, если они согласятся на проверку жилья и судимости.
Перед утверждением каждого "дома для украинцев" должна пройти проверка Службы разглашения и запретов (DBS) для всех потенциальных хостов, о которых они знают, включая контактирующих через Facebook.
Но основные проверки DBS ограничены. Усиленные проверки требуются только при наличии детей.
Это привело к тому, что базовая проверка DBS не вызвала обеспокоенности тем, что мужчина в возрасте 50 лет предложил принять молодую украинку. Но когда сотрудники провели более подробную проверку записей социальных служб, они обнаружили на него многочисленные жалобы, в том числе по поводу домашнего насилия и притязаний.
- Напомним, Оззи Осборн приютит две семьи украинских переселенцев в своем имении. Как рассказали Осборны, они планировали сделать это раньше, но столкнулись с бюрократией, значительно затормозившей процесс. Шерил Осборн выразила надежду, что они смогут урегулировать этот вопрос как можно скорее.
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