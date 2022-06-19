В Британии заявили о необходимости создать армию, способную "опять воевать в Европе"
Великобритания хочет усилить свою армию, чтобы в случае войны быть готовой сражаться вместе с союзниками в Европе
Об этом сообщили в Independent со ссылкой на заявление нового командующего британской армией генерала Патрика Сандерса.
"Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сразиться вместе с нашими союзниками и победить РФ в бою", - сказал он.
Сандерс добавил, что главной его целью является усиление войск и подготовка к боям на суше. Генерал отметил возможность начала Третьей мировой и заявил, что британская армия должна быть готова "воевать в Европе".
"Вторжение РФ в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше", - заявил глава армии.
Стоит отметить, что Сандерс будет руководить самой маленькой армией за последние 300 лет, поскольку Великобритания сократила количество военных на 73 тысячи человек.
- 19 июня премьер Британии Борис Джонсон после визита в Киев призвал готовиться к затяжной войне. В этой связи он предложил план поддержки Украины по четырем пунктам.
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