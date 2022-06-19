В Британии заявили о необходимости создать армию, способную "опять воевать в Европе"

Об этом сообщили в Independent со ссылкой на заявление нового командующего британской армией генерала Патрика Сандерса.

"Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сразиться вместе с нашими союзниками и победить РФ в бою", - сказал он.

Сандерс добавил, что главной его целью является усиление войск и подготовка к боям на суше. Генерал отметил возможность начала Третьей мировой и заявил, что британская армия должна быть готова "воевать в Европе".

"Вторжение РФ в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше", - заявил глава армии.

Стоит отметить, что Сандерс будет руководить самой маленькой армией за последние 300 лет, поскольку Великобритания сократила количество военных на 73 тысячи человек.

19 июня премьер Британии Борис Джонсон после визита в Киев призвал готовиться к затяжной войне. В этой связи он предложил план поддержки Украины по четырем пунктам.

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