В Британии заявили о необходимости разработки долгосрочного плана поддержки Украины
Великобритания должна разработать новую стратегию для увеличения военного производства и пересмотра закупок, чтобы улучшить поддержку Украины в войне против РФ
Об этом заявил представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Хили, передает Reuters.
"То, что сейчас требуется от британского правительства... это не просто ситуативные объявления о военной помощи, а долгосрочный план, который ведет нас к 2023 году и дальше для военной, дипломатической, экономической, гуманитарной помощи, которую мы готовы предоставить Украине", – сказал Хили.
В преддверии выступления перед аналитическим центром RUSI позже во вторник он призвал правительство дать понять президенту России Владимиру Путину, что "все будет ухудшаться". Хили подчеркнул, что амбиции Москвы "не остановятся на украинских границах". Он призвал премьер-министра Риши Сунака принять новый подход к обновлению внешней и оборонной политики.
- 9 января в минобороны Британии пообещали увеличить поддержку Украины в 2023 году.
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