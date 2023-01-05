Об этом глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, пишет Independent.

Политики заявили, что обсудили ряд вопросов, включая энергетическую безопасность, протокол Северной Ирландии, войну в Украине и культурные обмены.

Говоря о том, присоединится ли Великобритания к другим странам в отправке бронированных боевых машин в Украину, господин Клеверли сказал:

"Мы предоставляем такое военное оборудование, которое способно нанести решительный… удар по российским целям на расстоянии. Мы будем продолжать говорить с украинцами о том, что им нужно для следующего этапа их самообороны, и мы будем продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить это. Танки вполне могут быть частью этого.Откуда они поступают, какие союзники их оказывают, это то, над чем мы, конечно, работаем вместе друг с другом.То, как мы поддерживали украинцев, менялось вместе с развитием конфликта, и мы будем продолжать развивать нашу поддержку, чтобы обеспечить ее эффективность, и мы будем продолжать сотрудничать с нашими союзниками, чтобы обеспечить скоординированную поддержку.

Клеверли сказал, что он и Бербок "подтвердили твердую поддержку Украины в ее борьбе против незаконного и варварского вторжения России, и обязались привлечь Россию к ответственности за ее зверства".

Напомним, Байден и Шольц объявили общий пакет вооружения для Украины, в который вошли Bradley, Marder и еще одна батарея Patriot.

4 января стало известно, что Париж передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

Также сегодня стало известно о новой партии помощи, которую правительство Германии предоставило Украине в течение недели, в которую в частности вошли системы борьбы с дронами, беспилотные БМП и прицепы для бронетехники.

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