В Британии заявили, что танки "могут быть частью" будущей поддержки Украины
Танки вполне могут быть частью будущей поддержки Украины, но союзным странам нужно будет координировать усилия, чтобы решить, какие страны их предоставят.
Об этом глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, пишет Independent.
Политики заявили, что обсудили ряд вопросов, включая энергетическую безопасность, протокол Северной Ирландии, войну в Украине и культурные обмены.
Говоря о том, присоединится ли Великобритания к другим странам в отправке бронированных боевых машин в Украину, господин Клеверли сказал:
"Мы предоставляем такое военное оборудование, которое способно нанести решительный… удар по российским целям на расстоянии. Мы будем продолжать говорить с украинцами о том, что им нужно для следующего этапа их самообороны, и мы будем продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить это. Танки вполне могут быть частью этого.Откуда они поступают, какие союзники их оказывают, это то, над чем мы, конечно, работаем вместе друг с другом.То, как мы поддерживали украинцев, менялось вместе с развитием конфликта, и мы будем продолжать развивать нашу поддержку, чтобы обеспечить ее эффективность, и мы будем продолжать сотрудничать с нашими союзниками, чтобы обеспечить скоординированную поддержку.
Клеверли сказал, что он и Бербок "подтвердили твердую поддержку Украины в ее борьбе против незаконного и варварского вторжения России, и обязались привлечь Россию к ответственности за ее зверства".
- Напомним, Байден и Шольц объявили общий пакет вооружения для Украины, в который вошли Bradley, Marder и еще одна батарея Patriot.
- 4 января стало известно, что Париж передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.
- Также сегодня стало известно о новой партии помощи, которую правительство Германии предоставило Украине в течение недели, в которую в частности вошли системы борьбы с дронами, беспилотные БМП и прицепы для бронетехники.
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