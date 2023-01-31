В Британии заявили, что сейчас непрактично передавать Украине истребители

Об этом заявил во вторник спикер британского премьер-министра Риши Сунака, передает Reuters .

"Истребители Великобритании чрезвычайно сложны, и нужны месяцы, чтобы научиться на них летать. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину", – сказал он.

"Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками правильный, по нашему мнению, подход", - добавил спикер.

Экс-глава Пентагона Марк Эспер призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.

Польша заявила о готовности передать Украине свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.

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