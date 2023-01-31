В Британии заявили, что сейчас непрактично передавать Украине истребители
Великобритания не считает целесообразным присылать свои истребители в Украину, учитывая продолжительность обучения, которое должны пройти пилоты перед использованием этих самолетов
Об этом заявил во вторник спикер британского премьер-министра Риши Сунака, передает Reuters .
"Истребители Великобритании чрезвычайно сложны, и нужны месяцы, чтобы научиться на них летать. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину", – сказал он.
"Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками правильный, по нашему мнению, подход", - добавил спикер.
- Экс-глава Пентагона Марк Эспер призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
- Польша заявила о готовности передать Украине свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
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