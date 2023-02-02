Об этом заявил представитель действующего премьера Британии Риши Сунака, передает Sky News.

"Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев", - сказал спикер.

Он отметил, что текущая программа обучения на скоростных реактивных самолетах Великобритании длится пять лет.

По данным представителя главы британского правительства, стратегия Сунака состоит в том, чтобы найти лучшие способы помочь Украине защититься от РФ.

31 января в Британии заявили, что сейчас непрактично передавать Украине истребители.

26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.

25 января министр обороны Алексей Резников заявил, что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.

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