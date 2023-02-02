В Британии заявили, что самая быстрая программа обучения для пилота F-16 составляет около 35 месяцев
Даунинг-стрит отклонил призывы экс-премьера Британии Бориса Джонсона передать Украине истребители, ведь обучение на F-16 занимает около 35 месяцев
Об этом заявил представитель действующего премьера Британии Риши Сунака, передает Sky News.
"Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев", - сказал спикер.
Он отметил, что текущая программа обучения на скоростных реактивных самолетах Великобритании длится пять лет.
По данным представителя главы британского правительства, стратегия Сунака состоит в том, чтобы найти лучшие способы помочь Украине защититься от РФ.
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