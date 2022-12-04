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В Британии завершились нынешние учения для ВСУ

4 декабря, 2022 воскресенье
17:42
война с Россией

В Великобритании завершилась последняя серия тренировок в 2022 году, проводимых с середины лета инструкторами Вооруженных Сил Канады в координации с британской армией

Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ.

Украинских граждан-военнослужащих обучали основным навыкам, которые им понадобятся, чтобы по возвращении в Украину защищать свою страну от российской агрессии.

"Обычные мужчины и женщины из всех слоев общества – строители, банкиры, бухгалтеры, механики, пожарные, инженеры, повара и даже танцоры – добровольно записались в Силы безопасности Украины после вторжения России в их дом. Эти украинские солдаты успешно прошли строгую программу обучения под руководством специалистов и теперь вернутся в службу в Украине", – говорится в сообщении генштаба.

На учениях украинские солдаты усвоили уроки права вооруженных конфликтов, прошли тренировки по оказанию помощи и эвакуации раненых на поле боя, попрактиковались в стрельбе, распознавании взрывной угрозы, а также прошли обучение по ведению боя как в городских условиях, так и в окопах. Учебную программу возобновят в январе 2023 года.

Справочно

Операция UNIFIER была начата в 2015 году по запросу украинского правительства, а в начале этого года была расширена и продлена до марта 2025 года. С февраля 2022 года Канада выделила или предоставила Украине военную помощь на сумму 626 млн долларов США, включая артиллерийские орудия – буксированные 155-мм гаубицы M777, а также беспилотники и бронированные машины боевой поддержки.

  • Напомним, Канада в течение суток продала облигации на 500 млн долларов – средства пойдут в поддержку Украины.
  • В ноябре канадские военные начали учить украинских саперов в Польше.

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