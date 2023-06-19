Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что санкции могут быть использованы для содействия выплате компенсаций Россией.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от вторжения России, ужасные последствия войны Путина очевидны. Потребности Украины в восстановлении есть - и будут - огромны. С помощью наших новых мер сегодня мы усиливаем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Соединенное Королевство готово применить санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление страны, на которую она так опрометчиво напала", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

Кроме того, подсанкционные россияне смогут добровольно пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины.

Следует отметить, что сейчас в Евросоюзе работают над 11-м пакетом санкций против России. Он направлен на устранение лазейок, позволяющих оккупантам обходить имеющиеся ограничения.

Новый пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники.

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются того, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.