Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Британии зарегистрировали законопроект о сохранении санкций против РФ до выплаты Украине репараций

В Британии зарегистрировали законопроект о сохранении санкций против РФ до выплаты Украине репараций

19 июня, 2023 понедельник
15:41
Мир

В Великобритании разработали законопроект о сохранении санкций против России до выплаты Украине репараций, необходимых для послевоенного восстановления

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что санкции могут быть использованы для содействия выплате компенсаций Россией.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от вторжения России, ужасные последствия войны Путина очевидны. Потребности Украины в восстановлении есть - и будут - огромны. С помощью наших новых мер сегодня мы усиливаем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Соединенное Королевство готово применить санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление страны, на которую она так опрометчиво напала", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

Кроме того, подсанкционные россияне смогут добровольно пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины.

Следует отметить, что сейчас в Евросоюзе работают над 11-м пакетом санкций против России. Он направлен на устранение лазейок, позволяющих оккупантам обходить имеющиеся ограничения.

Новый пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники.

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются того, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

Новости
Украина
санкции против России
Великобритания
Читайте также:
Дмитро Пєсков
18 июня, 2023 воскресенье
Песков считает "демилитаризацию Украины" почти выполненной. Кулеба отреагировал
ЗСУ війна проти РФ
18 июня, 2023 воскресенье
На Угледарском направлении подразделения Сил обороны успешно продвинулись на несколько км, - военнослужащий ВСУ Войтко
Автор Дмитрий Снегирев
19 июня, 2023 понедельник
Путин находится в параллельной реальности и не контролирует ход вымышленной им "спецоперации"
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.35
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 40.98
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
19 июня
16:07
Германия увеличивает возможности по производству и ремонту вооружения для Украины – Шольц
16:06
Эксклюзив
Катастрофические последствия подрыва Каховской ГЭС: в оккупированных Олешках запланировано 67 захоронений местных , - Хлань
16:04
OPINION
Павел Климкин
Ядерные цели Путина: устрашение, торг и иллюзия контроля
16:00
СБУ разоблачила полицейских Днепра на торговле метамфетамином, все сотрудники райуправления пройдут полиграф
15:59
В Молдове признали деятельность пророссийской партии "Шор" неконституционной
15:26
Эксклюзив
Войска РФ на Луганщине получили приказ в случае отступления оставлять за собой "выжженную" землю, - военный эксперт Коваленко
15:17
F-16
Производитель F-16 заявил о готовности обучать украинских пилотов, если страны НАТО передадут Киеву самолеты
15:13
Эксклюзив
Верю, что сегодняшние действия ВСУ на фронте будут развиты в очень большой успех - командир подразделения разведчиков "Terra" с Бахмутского направления
15:11
Эксклюзив
На Запорожском направлении днем и ночью ведутся постоянные боевые столкновения, - военнослужащий ВСУ Бурлык
15:06
Принятые на саммите в Вильнюсе решения приблизят Украину к членству в НАТО, - Столтенберг
15:02
В ЕС подготовят психологов для работы с украинскими ветеранами и детьми, получившими послевоенную травму, вице-президент Еврокомиссии Схинас
14:41
"Все очень сложно": в Кремле объяснили, почему не пустили миссию ООН на левобережье Херсона
14:41
Минцифры утвердило перечень стран для программы украинского е-резидентства
14:41
Обновлено
Встреча Блинкена и Си Цзиньпина: Китай подчеркнул, что не собирается противостоять США
14:30
В Николаевской области не осталось подтопленных домов в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, - Ким
14:19
Министерство иностранных дел Украины
МИД требует допустить украинского консула к военнопленным, которых РФ передала Венгрии
14:12
Дональд Трамп
Экс-министр обороны США назвал Трампа угрозой нацбезопасности
14:02
В Украине будет жарко, возможны кратковременные дожди: прогноз погоды на 20 июня от Натальи Диденко
14:02
OPINION
Александр Погребиский
Почему не стоит удивляться заявлениям Байдена?
13:48
Угрожали проверками предпринимателям: ДБР задержало руководство Госпродпотребслужбы Харьковщины
13:45
Обновлено
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в оккупированных Олешках могло погибнуть не менее 500 человек
13:43
Инфографика
Курс валют на 19 июня: какова актуальная цена евро и доллара в банках
13:37
Два фильма о войне в Украине получили награды на фестивале Sheffield DocFest 2023
13:36
Главные темы фронт и бригады наступления, - Зеленский провел Ставку
13:34
Украина изучает японский опыт восстановления после землетрясений для преодоления последствий российской агрессии
13:22
Призвал к срыву мобилизации: на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, распространявшего пропаганду РФ
13:14
Укргидроэнерго: уровень воды в Каховском водохранилище, вероятно, упал ниже 7 м
13:11
В Офисе президента назвали три предохранителя подрыва Запорожской АЭС Россией
13:05
В Киеве состоится спецпоказ мультфильма "Мавка. Лесная песня" и встреча с режиссером Маламужем и Фаготом
13:03
Евро-2024: Расписание отборочных матчей и трансляций 19 июня
13:00
Бангладеш официально попросил присоединиться к БРИКСу, куда входит Россия
12:54
В Одесской области представитель военкомата произвел выстрел в воздух при попытке вручить мужчине повестку. Открыто производство
12:36
Зеленский обсудил с Сунаком возможности поставки Украине дальнобойного оружия
12:36
"Все хотели жить, но не успели": допрос военнопленного РФ бойцами бригады "Магура"
12:34
Всемирный банк
Украина получила €63 млн от Всемирного банка
12:32
Путин бессознательно ускорил разрушение классической имперской России, - Подоляк
12:30
В Одесской области СБУ разоблачила должностных лиц, которые требовали деньги с экспортеров украинской агропродукции
12:18
Израиль во время военной операции на западном берегу реки Иордан убил троих и ранил 29 палестинцев
12:16
Стефанчук заявил о готовности Украины повторить путь Финляндии в НАТО
12:09
OPINION
Нехватку артиллерии россияне компенсируют ударными вертолетами
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV