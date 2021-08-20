В Британии зарегистрировали новый препарат для лечения COVID-19
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании позволило использовать препарат Ronapreve для профилактики и лечения COVID-19
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Сообщается, что препарат Ronapreve имитирует природные антитела, вырабатываемые для борьбы с инфекциями.
Препарат предназначен для лечения пациентов, страдающих в легкой или средней форме.
В июле Япония стала первой страной, которая одобрила препарат Ronapreve. Испытания показали, что после применения риск госпитализации или смерти снизился на 70%.
Ronapreve имеет лицензии в США, Индии, Швейцарии, Канаде, а также в ЕС.
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