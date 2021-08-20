В Британии зарегистрировали новый препарат для лечения COVID-19

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сообщается, что препарат Ronapreve имитирует природные антитела, вырабатываемые для борьбы с инфекциями.

Препарат предназначен для лечения пациентов, страдающих в легкой или средней форме.

В июле Япония стала первой страной, которая одобрила препарат Ronapreve. Испытания показали, что после применения риск госпитализации или смерти снизился на 70%.

Ronapreve имеет лицензии в США, Индии, Швейцарии, Канаде, а также в ЕС.