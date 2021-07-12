В Британии запретили неонацистскую группировку: ее лидер находился в России

Об этом сообщает ВВС .



Руководитель группировки переехал в Россию и оттуда руководит действиями своих подчиненных.



Министр заклеймила членов, назвав их злобными сторонниками белой расы, которые выбирают себе слабых жертв по всему миру. Эта группировка будет уже пятой по счету, на которую распространится британское антитеррористическое законодательство.



В прошлом году программа Би-би-си "Панорама" рассказала о попытках этой группировки организовать в Британии набор новых членов в свои ряды. Проведенное Би-би-си расследование вскрыло, что основатель группировки Риналдо Наззаро, женатый на гражданке России, переехал с ней из Америки в Санкт-Петербург и руководил оттуда своими сторонниками.



The Base, созданная в 2018 году, объявила своей целью создание террористических ячеек в США и других странах, чтобы развязать войну на расовой почве и основать фашистские моноэтнические государства. Члены группировки учились обращению с оружием и взрывчатыми веществами, сейчас несколько неонацистов находятся в США под следствием по обвинению в заговоре с целью убийства.



Хотя структура группировки была сильно разрушена правоохранителями, несколько ее лидеров, включая Наззаро, остаются на свободе и продолжают свою деятельность. Официальный запрет на эту группировку, если она будет одобрена законодателями, вступит в силу уже на этой неделе. Согласно закону членство в этой группировке или его поддержка будут приравниваться к участию в теракте, что может привести к тюремному заключению сроком до 14 лет.



В программе Би-би-си "Панорама" было подробно рассказано, как Наззаро и другие руководители группировки проводили собеседования и обрабатывали молодых новобранцев из Великобритании и других стран. Журналисты Би-би-си, проводившие расследование, рассказали также и о другом руководителе группировки, Мэтью Баккара, который вел в сети скандальный неонацистский форум, связанный с многочисленными разбирательствами по делам о терроризме. Наззаро, который когда-то работал на ФБР и Пентагон, перебрался в Россию примерно в то же время, когда была создана «Основа». В ноябре прошлого года российское государственное телевидение показало сюжет с интервью Наззаро.

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