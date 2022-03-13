В Британии закрыли фонд, поддерживавший российский Мариинский театр

Об этом сообщает The Guardian .



Британская благотворительная организация, созданная для поддержки одного из старейших театров России – Мариинского театра, закрыта. С 1992 года Англо-российский фонд оперы и балета собрал миллионы для российских художественных организаций, а принц Уэльский был одним из его покровителей.



Благотворительную организацию основал дирижер Валерий Гергиев, известный друг Владимира Путина, с целью поддержать петербургский Мариинский театр и продвигать его работу в Великобритании.



Фонд закрылся за несколько недель до своего 30-летнего юбилея в апреле. Упоминания о нем были изъяты из списка организаций, к которым причастен принц Чарльз, на официальных королевских сайтах, а на сайте благотворительной организации сообщается: "Фонд Мариинского театра [его рабочее название] закрылся".



Благотворительная организация не обнародовала заявлений, объясняющихзакрытие, но это произошло после вторжения России в Украину. Пресс-секретарь принца Уэльского отказался от комментариев, но подтвердил, что фонд закрыт.



Незадолго до этого директор Мариинского и одна из величайших звезд российской классической музыки Гергиев был исключен из оперного театра Ла Скала в Милане, после того как отказался осудить вторжение РФ в Украину. После этого он ушел в отставку с должности почетного президента Эдинбургского международного фестиваля и был уволен из Мюнхенской филармонии.

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