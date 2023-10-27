В Британии за 12 млн. фунтов на аукционе продают перчатку Фредди Крюгера и другие реквизиты фильмов ужасов
Более 1800 реквизитов по самым популярным фильмам ужасов, в том числе "Кошмар на улице Вязов", "Сяйво" и "Суини Тодд", в Британии планируют продать на аукционе за 12 млн фунтов стерлингов
Об этом сообщает The Guardian.
В Британии 9 ноября начнется четырехдневный аукцион в доме Propstore, который рассчитывает получить более 12 млн. фунтов стерлингов ($14,5 млн.) за продажу более 1800 реквизитов из самых популярных фильмов ужасов.
В дополнение к перчатке с лезвиями бритвы, которую носил Роберт Энглунд в инди-хороре 1984 года "Кошмар на улице Вязов" создадут оригинальное нарисованное от руки произведение, которое, по оценкам, продадут до 400 тыс. фунтов стерлингов (более $485 тыс.) .).
На аукционе также будет представлен костюм Джейсона Вурхиза по франшизе "Пятница, 13-е", который обойдется в 100 000 ($121 тыс.) фунтов стерлингов, а хоккейная маска, которую носили во время съемок, оценивают от 40 000 ($48, 5 тыс.) до 80 000 ($97 тыс.) фунтов стерлингов.
Сценарий фильма "Сияние" с правками режиссера Стэнли Кубрика также выставлен на продажу по ориентировочной оценке £60 000 ($73 тыс.).
Леза Джонни Деппа из фильма "Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит" в 2007 году планируют продать за 30 000 фунтов стерлингов ($36,5 тыс.).
До 25 000 фунтов стерлингов ($30,5 тыс.) оценивают маску из человеческой кожи, которую носит Кожаное лицо, которого играет Р. А. Михайлофф, в триллере Джеффа Берра 1990 года "Кожаное лицо: Техасская резня бензопилой III".
Среди современных ужастиков можно будет приобрести грим клоуна Пеннивайза, которого сыграл Билл Скарсгард в фильме 2019 года "Оно" с ориентировочной высочайшей ценой 12 000 фунтов стерлингов ($14,5 тыс.), а также на маску Ghostface из фильма "Крик1". года по цене до 10 000 фунтов стерлингов ($12 тыс.).
На аукционе также будет продана книга с автографами актера "Полтергейст" Оливера Робинса вместе с фотографией актеров с автографами, стоимость которой может достигать 12 000 фунтов стерлингов ($14,5 тыс.).
Четырехдневный аукцион будет открыт для заявок, размещенных онлайн, по телефону или заочных торгов, а торги в комнате также будут открыты для публики на Bafta 195 Piccadilly в Лондоне в течение первых двух дней.
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