В Британии вынесли приговор медсестре, убившей 7 младенцев

Об этом информирует The Guardian .

33-летней Летби вынесли приговор в Манчестерском королевском суде в понедельник, 21 августа.

Судья описал ее преступления как жестокую, просчитанную, циничную кампанию убийства самых маленьких и самых уязвимых - детей.

"Ее действия причиняют значительные физические боли и повлекут за собой невыразимые психические страдания. В ваших действиях была глубокая граничащая с садизмом злобность. Она действовала таким образом, что полностью противоречило обычным человеческим инстинктам воспитания и уходу за младенцами", - сказал судья и добавил, заявления Летби о том, что она сделала все возможное для ухода за младенцами, были одним из лживых, которые она рассказывала на протяжении всего судебного процесса.

"Нет сомнений, что вы умны и внешне были очень добросовестной, трудолюбивой, осведомленной медсестрой, что позволило вам нанести вред младенцам в течение некоторого времени. Любящие родители были лишены своих дорогих детей, и другие должны жить с физическими и психическими последствиями ваших действий. Вы нанесли глубокие психологической травмы, принесшие длительное горе и чувство вины, вызвали напряжение в отношениях и нарушение жизни семей всех ваших жертв", - рассказал судья.

Суд узнал, что Летби убивала младенцев после того, как родители или няни оставили самих детей. Она убила семерых младенцев, вводя им воздух в вены, пыталась убить еще двоих, положив им инсулин в пакеты для кормления, и попыталась убить еще одного новорожденного, вставив ему трубку в горло.

Летби только третья женщина в мире, получившая пожизненный срок в Британии.