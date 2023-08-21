В Британии вынесли приговор медсестре, убившей 7 младенцев
Медсестра Люси Летби приговорена к редкому пожизненному заключению за убийство семи новорожденных детей. Она третья женщина в мире, получившая такой приговор в Британии
Об этом информирует The Guardian .
33-летней Летби вынесли приговор в Манчестерском королевском суде в понедельник, 21 августа.
Судья описал ее преступления как жестокую, просчитанную, циничную кампанию убийства самых маленьких и самых уязвимых - детей.
"Ее действия причиняют значительные физические боли и повлекут за собой невыразимые психические страдания. В ваших действиях была глубокая граничащая с садизмом злобность. Она действовала таким образом, что полностью противоречило обычным человеческим инстинктам воспитания и уходу за младенцами", - сказал судья и добавил, заявления Летби о том, что она сделала все возможное для ухода за младенцами, были одним из лживых, которые она рассказывала на протяжении всего судебного процесса.
"Нет сомнений, что вы умны и внешне были очень добросовестной, трудолюбивой, осведомленной медсестрой, что позволило вам нанести вред младенцам в течение некоторого времени. Любящие родители были лишены своих дорогих детей, и другие должны жить с физическими и психическими последствиями ваших действий. Вы нанесли глубокие психологической травмы, принесшие длительное горе и чувство вины, вызвали напряжение в отношениях и нарушение жизни семей всех ваших жертв", - рассказал судья.
Суд узнал, что Летби убивала младенцев после того, как родители или няни оставили самих детей. Она убила семерых младенцев, вводя им воздух в вены, пыталась убить еще двоих, положив им инсулин в пакеты для кормления, и попыталась убить еще одного новорожденного, вставив ему трубку в горло.
Летби только третья женщина в мире, получившая пожизненный срок в Британии.
- 18 августа Эспрессо писало, что 33-летняя медсестра убила пятерых мальчиков и двух девочек на протяжении 2015 и 2016 годов, среди них были близнецы. Также она покушалась на жизнь еще шестерых младенцев. По данным следствия, двоих детей женщина убила путем введения инсулина, остальных – инъекциями воздухом.
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