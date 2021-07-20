В Британии впервые с марта антирекорд смертей от коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Великобритании умерли 96 человек от COVID-19. Это самый высокий показатель в стране с 24 марта, тогда умерли 98 человек.

За сутки в стране выявили 46,5 тыс. случаев COVID-19.

Согласно данным правительства, заболеваемость за последнюю неделю выросла на 40%. Полную вакцинацию прошли уже 68,8% населения.