В Британии во время ремонта квартиры обнаружили фрески, которым почти 400 лет

Об этом пишет CNN .

29-летний Люк Бадворт и 26-летняя Хейзел Муни недавно переехали в новый дом в центре города. Там во время ремонта кухни они заметили изображение под старым ремонтом стен.

"Мы думали, что, возможно, это обои в викторианском стиле, но они были значительно больше, чем я считал сначала", - сказал Бадворт.

На фреске изображена библейская сцена, в которой мужчину в клетке тянет за собой ангел. Размер фресок – примерно 9 футов на 4 фута.

Бадворт обратился в орган "Историческая Англия" и они вместе узнали, что фреска содержит сцены из книги 1635 года "Эмблемы", авторства Фрэнсиса Куорлза. Фрески были переданы "Исторической Англии", а Бадворт и Муни орган подарил высококачественную копию фресок в полную величину.

Отмечается, что здание было построено в 1747 году, однако фрески появились там раньше. Сообщается, что рисунок был нанесен на стену другого здания, а этот дом построили вместо него прямо вокруг старой стены.

По имеющимся данным, приблизительное время создания фресок – между 1635 и 1700 годами.