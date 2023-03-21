В Британии во время ремонта квартиры обнаружили фрески, которым почти 400 лет
В британском городке Йорк двое молодых людей во время ремонта кухни случайно обнаружили фрески - оказалось, что произведениям живописи уже почти 400 лет
Об этом пишет CNN .
29-летний Люк Бадворт и 26-летняя Хейзел Муни недавно переехали в новый дом в центре города. Там во время ремонта кухни они заметили изображение под старым ремонтом стен.
"Мы думали, что, возможно, это обои в викторианском стиле, но они были значительно больше, чем я считал сначала", - сказал Бадворт.
На фреске изображена библейская сцена, в которой мужчину в клетке тянет за собой ангел. Размер фресок – примерно 9 футов на 4 фута.
Бадворт обратился в орган "Историческая Англия" и они вместе узнали, что фреска содержит сцены из книги 1635 года "Эмблемы", авторства Фрэнсиса Куорлза. Фрески были переданы "Исторической Англии", а Бадворт и Муни орган подарил высококачественную копию фресок в полную величину.
Отмечается, что здание было построено в 1747 году, однако фрески появились там раньше. Сообщается, что рисунок был нанесен на стену другого здания, а этот дом построили вместо него прямо вокруг старой стены.
По имеющимся данным, приблизительное время создания фресок – между 1635 и 1700 годами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.01
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное