Об этом информирует кинокомпания 435 FILMS .

"Недавно мы радовались премьере документального фильма "Откуда куда" (In the Rearview) режиссера Мачека Хамелы на Каннском кинофестивале. А уже 15 июня состоится первый показ фильма на Sheffield DocFest", - пишет пресс-служба.

Главный документальный кинофестиваль в Великобритании отмечает 30-летие. Событие продлится в городе Шеффилд до 19 июня.

Кроме этого, лента выбрана для участия в международном конкурсе, на котором представлено только 9 фильмов.

Показы на Sheffield DocFest:

15 июня - The Light - Screen 9 в 21:00 – премьера

16 июня - Showroom - Channel 5 Screen 2 в 13:15

17 июня - Curzon - Screen 3 в 15:30

После каждого показа состоится Q&A сессия с режиссером Мачеком Хамелом и оператором Петром Гравендером.

Справочно. Премьера документального фильма "Откуда куда" (In the Rearview) состоялась 21 мая на 76-м Каннском кинофестивале.

Режиссер Мачек Хамела с первых дней войны стал волонтером и на своем автомобиле вывозил украинцев из-под обстрелов в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Слушая на пути истории украинцев Хамела решил взять с собой друга-оператора и снять документальный фильм.

За полгода волонтер-режиссер эвакуировал 400 человек, часть из которых стали героями его фильма.

На польском кинофестивале Millennium Docs Against Gravity лента получила два приза "Лучший польский фильм" и "Награду ассоциации артхаусного кино".

Также команда фильма поддерживает благотворительную организацию "Артак", которая занимается эвакуацией людей из опасных территорий. За деньги, собранные на премьерном показе в Варшаве и благотворительном концерте, команда купила два минибуса, на которых уже сейчас вывозят украинцев, в том числе из затопленных после подрыва Каховской ГЭС территорий.

Фильм произведен в копродукции Польши, Франции и Украины. К производству фильма присоединилась украинская кинокомпания 435 FILMS, основанная Анной Паленчук.