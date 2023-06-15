В Британии во время документального кинофестиваля покажут фильм об эвакуации украинцев "Откуда куда"
Документальный фильм "Откуда куда" польского режиссера Мачека Хамели об эвакуации украинцев в начале полномасштабной войны РФ покажут на британском фестивале Sheffield DocFest
Об этом информирует кинокомпания 435 FILMS .
"Недавно мы радовались премьере документального фильма "Откуда куда" (In the Rearview) режиссера Мачека Хамелы на Каннском кинофестивале. А уже 15 июня состоится первый показ фильма на Sheffield DocFest", - пишет пресс-служба.
Главный документальный кинофестиваль в Великобритании отмечает 30-летие. Событие продлится в городе Шеффилд до 19 июня.
Кроме этого, лента выбрана для участия в международном конкурсе, на котором представлено только 9 фильмов.
Показы на Sheffield DocFest:
- 15 июня - The Light - Screen 9 в 21:00 – премьера
- 16 июня - Showroom - Channel 5 Screen 2 в 13:15
- 17 июня - Curzon - Screen 3 в 15:30
После каждого показа состоится Q&A сессия с режиссером Мачеком Хамелом и оператором Петром Гравендером.
Справочно. Премьера документального фильма "Откуда куда" (In the Rearview) состоялась 21 мая на 76-м Каннском кинофестивале.
Режиссер Мачек Хамела с первых дней войны стал волонтером и на своем автомобиле вывозил украинцев из-под обстрелов в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Слушая на пути истории украинцев Хамела решил взять с собой друга-оператора и снять документальный фильм.
За полгода волонтер-режиссер эвакуировал 400 человек, часть из которых стали героями его фильма.
На польском кинофестивале Millennium Docs Against Gravity лента получила два приза "Лучший польский фильм" и "Награду ассоциации артхаусного кино".
Также команда фильма поддерживает благотворительную организацию "Артак", которая занимается эвакуацией людей из опасных территорий. За деньги, собранные на премьерном показе в Варшаве и благотворительном концерте, команда купила два минибуса, на которых уже сейчас вывозят украинцев, в том числе из затопленных после подрыва Каховской ГЭС территорий.
Фильм произведен в копродукции Польши, Франции и Украины. К производству фильма присоединилась украинская кинокомпания 435 FILMS, основанная Анной Паленчук.
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