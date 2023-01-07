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В Британии в правительственном автомобиле нашли китайское устройство слежения, - СМИ

7 января, 2023 суббота
16:30
Мир

В Соединенном Королевстве проверяли автомобили правительственных и дипломатических ведомств, в одном из них нашли по меньшей мере одно устройство для слежки китайского производства

Об этом сообщает издание inews.co.uk со ссылкой на слова анонимного действующего офицера британской разведки.

"По крайней мере одна SIM-карта, способная передавать данные о местонахождении, была обнаружена во время проверки правительственных и дипломатических автомобилей", - рассказал он.

По словам офицера, SIM-карту обнаружили после того, как автомобили были "хирургическим путем разобраны до последнего винтика" сотрудниками спецслужб.

Известно, что такие карты способны не только отслеживать геолокацию транспортных средств и отправлять данные государственным поставщикам в Китае. Причем использоваться SIM-карта могла в течение месяцев и даже лет без ведома пассажиров.

Отмечается, что шпионское устройство было размещено в автомобиле внутри герметичной части, импортированной от поставщика из Китая и установленной производителем транспорта.

Известно, что правительственный транспорт решили проверить на фоне обеспокоенности наличием шпионского программного обеспечения.

Китайские официальные лица отвергли эти разоблачения как "безосновательные чистые слухи".

"Мы решительно против политических манипуляций по поводу нормального экономического и торгового сотрудничества или любой дискредитации китайских предприятий", - заявили они.

Издание добавляет, что это открытие вызывает серьезную обеспокоенность нацбезопасностью на фоне требований высокопоставленных политиков относительно срочного пересмотра "системной угрозы", которую представляет китайская разведка.

По мнению разведывательных источников, с которыми пообщалось inews.co.uk, обнаруженное устройство свидетельствует о более широком подходе Китая к прослушиванию западных чиновников. В последние годы западные страны активно противодействуют попытке Китая шпионить через средства связи, в частности, технологию 5G, где активно используются китайские технологии.

  • 2 декабря СМИ сообщили, что Британия отказала Китаю в строительстве нового посольства в Лондоне по соображениям безопасности . Комитет Тауэр-Гамлетс лондонского района Ист Энд единогласно отклонил представление Китая о строительстве нового помещения посольства в Великобритании. Жители района, где Китай хотел построить собственное посольство, сетовали, что представители Китая недостаточно информировали их о планах строительства. Во время дебатов члены совета Тауэр-Гамлетс также услышали опасения от местных жителей относительно того, что за ними шпионят.

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