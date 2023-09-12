В Британии умер ученый, клонировавший овцу Долли

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

Профессор Уилмут возглавлял группу ученых из Института Рослина при Эдинбургском университете, работавших над созданием клонированной овечки, родившейся 5 июля 1996 года.

Ученые использовали клетки молочной железы мертвой взрослой овцы для создания живого животного, генетически идентичного донору.

Создание Долли стало вершиной карьеры Уилмута.

Отмечается, что новость о клонировании Долли впервые появилась в СМИ в феврале 1997 года и вызвала безумный резонанс, спровоцировав публичные прения о нравственности клонирования, включая опасения, что в будущем этот метод может быть использован для клонирования людей.

Вилмут назвал перспективу клонирования человека "отвратительной", заявив, что его работа "не имеет ничего общего с созданием копий человеческих существ". В то же время он отметил, что этот прорыв позволит ученым изучать генетические заболевания, от которых нет лекарства.

Долли, которую в шутку назвали в честь кантри-певицы из США Долли Партон, родила шестерых ягнят. Она провела остаток своей жизни среди стада в единбургском Институте Рослина.

В конце концов 5-летнюю овцу усыпили в 2003 году из-за артрита и вирусного заболевания легких.

После смерти тело животного было передано в Национальный музей Шотландии, где оно экспонируется по сей день.