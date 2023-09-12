В Британии умер ученый, клонировавший овцу Долли
Британский эмбриолог Ян Вилмут, один из создателей первого в мире клонированного млекопитающего – овечки Долли, умер в возрасте 79 лет
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Guardian.
Профессор Уилмут возглавлял группу ученых из Института Рослина при Эдинбургском университете, работавших над созданием клонированной овечки, родившейся 5 июля 1996 года.
Ученые использовали клетки молочной железы мертвой взрослой овцы для создания живого животного, генетически идентичного донору.
Создание Долли стало вершиной карьеры Уилмута.
Отмечается, что новость о клонировании Долли впервые появилась в СМИ в феврале 1997 года и вызвала безумный резонанс, спровоцировав публичные прения о нравственности клонирования, включая опасения, что в будущем этот метод может быть использован для клонирования людей.
Вилмут назвал перспективу клонирования человека "отвратительной", заявив, что его работа "не имеет ничего общего с созданием копий человеческих существ". В то же время он отметил, что этот прорыв позволит ученым изучать генетические заболевания, от которых нет лекарства.
Долли, которую в шутку назвали в честь кантри-певицы из США Долли Партон, родила шестерых ягнят. Она провела остаток своей жизни среди стада в единбургском Институте Рослина.
В конце концов 5-летнюю овцу усыпили в 2003 году из-за артрита и вирусного заболевания легких.
После смерти тело животного было передано в Национальный музей Шотландии, где оно экспонируется по сей день.
- 7 сентября стало известно, что ученые впервые создали эмбрион, похожий на человеческий, без использования спермы и яйцеклетки.
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