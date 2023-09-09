В Британии украинские водолазы учились находить и обезвреживать российские бомбы и мины

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Водолазы и взрывотехники ВМС ВС Украины прошли обучение в Великобритании вместе с коллегами из Королевского флота. Они учились находить и обезвреживать российские бомбы и мины, чтобы обезопасить территориальные воды и пути судоходства", говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские водолазы научились использовать беспилотный подводный аппарат REMUS для определения потенциально опасных объектов на дне моря.

В Генштабе выразили благодарность Великобритании за поддержку и помощь.