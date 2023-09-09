В Британии украинские водолазы учились находить и обезвреживать российские бомбы и мины
В Великобритании водолазы и взрывотехники Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины прошли обучение по обезвреживанию мин и бомб, чтобы обезопасить пути судоходства
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Водолазы и взрывотехники ВМС ВС Украины прошли обучение в Великобритании вместе с коллегами из Королевского флота. Они учились находить и обезвреживать российские бомбы и мины, чтобы обезопасить территориальные воды и пути судоходства", говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские водолазы научились использовать беспилотный подводный аппарат REMUS для определения потенциально опасных объектов на дне моря.
В Генштабе выразили благодарность Великобритании за поддержку и помощь.
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Правительство Великобритании намерено включить ЧВК Вагнера в список террористических организаций. Работа наемников в Украине и Африке является угрозой глобальной безопасности.
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