В Британии тренируется группа украинских военных, которая планирует отвоевать Крым к Рождеству, - СМИ
В Великобритании тренируется группа из 2 тысяч элитных украинских военных, которая должна стать передовой силой и отвоевать Крым к Рождеству
Об этом пишет издание Express , ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что специализированные учения проходят в Дартмуре, в боевом лагере в Окегемптоне, закрытом для всех других военных подразделений и представителей общественности. Источники утверждают, что эти военные будут формировать передовые подразделения во время контрнаступления на Крым.
Тренируют украинских воинов военные Королевской морской пехоты.
Утверждается, что операция будет включать удары с воздуха, суши и моря, украинские спецназовцы будут использовать технологию для подрыва и парализации российских войск. В других местах подразделения бронетехники будут пробивать оборону ракетами большой дальности, поставляемыми из Великобритании, США и Германии.
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Также отмечается, что один высокопоставленный военный источник Великобритании сообщил, что акцент в учениях делается на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинской армии "сформировать пространство для боя", прежде чем нанести удар в сердце врага.
"Мы можем научить ВСУ нашей тактике и показать, как пользоваться техникой, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать вызовы", - говорит источник.
- Министерство обороны России заявило, что ночью 30 июля украинские силы якобы совершили атаку по объектам на территории временно оккупированного Крыма, использовав 25 БПЛА.
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