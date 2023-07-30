Об этом пишет издание Express , ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что специализированные учения проходят в Дартмуре, в боевом лагере в Окегемптоне, закрытом для всех других военных подразделений и представителей общественности. Источники утверждают, что эти военные будут формировать передовые подразделения во время контрнаступления на Крым.

Тренируют украинских воинов военные Королевской морской пехоты.

Утверждается, что операция будет включать удары с воздуха, суши и моря, украинские спецназовцы будут использовать технологию для подрыва и парализации российских войск. В других местах подразделения бронетехники будут пробивать оборону ракетами большой дальности, поставляемыми из Великобритании, США и Германии.

Читайте также: Крым является ключом к победе Украины

Также отмечается, что один высокопоставленный военный источник Великобритании сообщил, что акцент в учениях делается на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинской армии "сформировать пространство для боя", прежде чем нанести удар в сердце врага.

"Мы можем научить ВСУ нашей тактике и показать, как пользоваться техникой, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать вызовы", - говорит источник.