Об этом информирует The Independent .

"Существуют законы, которые обеспечивают такую же безопасность наших детей в цифровом мире, как и в физическом. TikTok не соблюдал эти законы", - говорит уполномоченный по информации Великобритании Джон Эдвардс.

В ICO утверждали, что китайская соцсеть TikTok не смогла получить согласие родителей для примерно 1,4 миллиона детей в Британии до 13 лет, использующих платформу.

"В результате дети получили доступ к платформе, а TikTok собирал и использовал их персональные данные", - добавил Эдвард.

Сообщается, что китайская соцсеть, возможно, использовала данные несовершеннолетних для их отслеживания и транслирования вредного, неприемлемого контента.

"TikTok должен был работать лучше. Наш штраф в размере 12,7 млн. фунтов стерлингов отражает серьезные последствия, которые могли иметь их неудачи. Они не сделали достаточно, чтобы проверить, кто пользуется их платформой, или принять достаточные меры, чтобы удалить несовершеннолетних детей," которые использовали их платформу", – заявил Эдвардс.