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В Британии TikTok оштрафовали на $15,8 млн за злоупотребление персональными данными детей

4 апреля, 2023 вторник
14:52
Технологии TikTok

4 апреля управление комиссара по информации Великобритании (ICO) объявило о наказании TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов за использование данных детей без согласия родителей

Об этом информирует The Independent .

"Существуют законы, которые обеспечивают такую же безопасность наших детей в цифровом мире, как и в физическом. TikTok не соблюдал эти законы", - говорит уполномоченный по информации Великобритании Джон Эдвардс.

В ICO утверждали, что китайская соцсеть TikTok не смогла получить согласие родителей для примерно 1,4 миллиона детей в Британии до 13 лет, использующих платформу.

"В результате дети получили доступ к платформе, а TikTok собирал и использовал их персональные данные", - добавил Эдвард.

Сообщается, что китайская соцсеть, возможно, использовала данные несовершеннолетних для их отслеживания и транслирования вредного, неприемлемого контента.

"TikTok должен был работать лучше. Наш штраф в размере 12,7 млн. фунтов стерлингов отражает серьезные последствия, которые могли иметь их неудачи. Они не сделали достаточно, чтобы проверить, кто пользуется их платформой, или принять достаточные меры, чтобы удалить несовершеннолетних детей," которые использовали их платформу", – заявил Эдвардс.

  • 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
  • 24 марта государственным служащим во Франции запретили устанавливать и использовать ряд развлекательных приложений на рабочих телефонах.
  • 27 марта в США заявили , что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа.
  • 27 марта стало известно, что сотрудникам шведских вооруженных сил запретили использовать социальную сеть TikTok на своих рабочих телефонах.
  • 4 апреля правительство Австралии объявило , что удалит китайское приложение TikTok со всех устройств госслужащих по соображениям безопасности.
Мир
Криминал
Китай
Великобритания
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